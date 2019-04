Politie controleert 78 voertuigen tijdens drugsactie Wouter Demuynck

02 april 2019

18u50 0 Geel Op zaterdag 30 maart ondersteunde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout de federale drugsactie ‘étoile’. In totaal werden in de politiezone 78 voertuigen en 141 personen gecontroleerd met behulp van een drughond.

De federale drugsactie ‘étoile’ is een gezamenlijke actie tussen de politie- en douanediensten uit België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg die gericht is tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. De controles in de politiezone vonden plaats op verschillende tijdstippen en locaties in Geel, Laakdal en Meerhout. De politiezone zette 9 agenten in, bijgestaan door één collega van de dienst hondensteun.

“Eén bestuurder legde een positieve drugtest af - zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “Twee gecontroleerde personen waren in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. Bovendien legden 62 bestuurders een negatieve ademtest af, één bestuurder blies positief en kreeg een onmiddellijke inning.” Er werden nog zes processen-verbaal uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Drie geseinde personen werden aangetroffen.

De politiezone meldt dat in de toekomst nog gelijkaardige acties georganiseerd zullen worden.