Politie controleert 170 mensen bij overlastactie 02 juni 2018

Politieagenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout controleerden deze week 170 personen in de stationsomgeving, in het stadspark, aan het Jeugdcentrum De Bogaard en op de parking van de Lidl. Op de parking van de Lidl werd bij drie personen een gebruikershoeveelheid cannabis en een toestelletje om drugs te vermalen aangetroffen. In het stadspark werd bij één persoon een zakje cannabis aangetroffen. Aan het Jeugdcentrum De Boogaard werd bij één persoon een zakje met restanten van cannabis aangetroffen. In deze omgeving testte ook één persoon positief op drugs in het verkeer. Een dokter nam van hen ook een bloedproef af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Tot slot werden nog twee informatierapporten opgesteld in het kader van verdovende middelen.





De zone zette zelf 17 personeelsleden in.





Bovendien was er bijstand van vier politieagenten en één drugshond van de federale politie. (WDH)