PlayMobiel belandt in Larum 07 september 2018

De PlayMobiel trekt van deeldorp naar deeldorp en zoekt de leukste speelplekjes uit om neer te strijken. De volgende halte is het kerkplein in Larum op woensdag 12 september. In de PlayMobiel vind je een hele hoop speelgoed waarmee je buiten de gekste spelletjes kunt doen. Enthousiaste animatoren staan paraat om mee te spelen. De pret begint om 14 uur en om 17 uur vertrekt de spelletjescaravan terug naar De Bogaard. De PlayMobiel is gratis en voor alle leeftijden. Mama's en papa's, opa's en oma's en grote broers of zussen zijn welkom om mee te spelen of om iets te drinken op het terras. De Playmobiel is geen kinderopvang, de ouders of andere begeleiders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. (WDH)