Platina voor Willy en Maria 29 augustus 2018

Willy Matheve (92) en Maria Jennen (91) vierden gisteren hun platina jubileum. Ze hebben één zoon - Wim. Ze leerden elkaar rond 1943 kennen in de bibliotheek. Tijdens of net na de oorlog was het evenwel niet evident een relatie te onderhouden. "Ik zat in 1947 met het leger een jaar in Duitsland", vertelt Willy. "Ik kwam om de 14 dagen naar huis en dan bracht ik een cadeautje mee voor haar. In die tijd waren zelfs koffie of sigaretten niet makkelijk te verkrijgen." Willy en Maria staan elkaar bij in goede en kwade dagen. Bij Maria werd tweemaal lymfeklierkanker vastgesteld; Willy kreeg twee keer te maken met een tumor in zijn hoofd. Telkens overwonnen ze echter samen de ziektes. Samen beleefden ze ook erg mooie tijden: zo ging het koppel op reis naar exotische plekken zoals Thailand en Sri Lanka. "We zijn blij dat we het gehaald hebben", vertelt Maria. "We zijn altijd rechtuit geweest. Er waren eigenlijk nooit problemen, maar als er iets was: meteen uitpraten!" (WDH/