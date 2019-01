Peter Van Nuland is eerste voorzitter van de Brugpartij Wouter Demuynck

23 januari 2019

16u08 0 Geel De Brugpartij bestaat inmiddels één jaar en heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om de partijstructuur uit te tekenen en een bestuur te installeren. Dat gebeurde begin deze week tijdens een algemene vergadering.

Het bestuur van de nieuwe progressieve Geelse partij bestaat uit Peter Van Nuland (voorzitter), Yves Van Hulsel (ondervoorzitter), Dirk Kennis (fractieleider), Kristof Van Reusel (fractiemedewerker), Els Jacobs (secretaris), Greet Bakelants, Elhasbia Zayou, Cis Sterckx en Tinne Van Gelder. De vijf eerstgenoemden maken het dagelijks bestuur uit.

De Brugpartij voert ook het principe van de open fractievergadering in. In voorbereiding op de gemeenteraadszitting van 4 februari zal de fractie samenkomen op dinsdag 29 januari, om 20 uur, in de bovenzaal van het ACW-gebouw aan de Stationsstraat (ingang langs de zijkant). Alle geïnteresseerden zijn welkom en er is ruimte voor hun inbreng.