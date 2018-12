Personenwagen vat vuur na aanrijding Kristof Baelus

16 december 2018

17u37 0 Geel In Geel is er zondag omstreeks 16.30 uur een aanrijding geweest tussen drie wagens. Twee van de wagens liepen ernstige schade op. Een wagen kwam in de gracht terecht en vatte vuur.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Antwerpseweg met de Ring richting Mol. Het voertuig dat vuur vatte was vrij snel geblust. In de koffer van de wagen zat wel een LPG-tank, maar de brandweer had dit snel onder controle. Bij het ongeval vielen er geen gewonden.