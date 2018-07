Personeel Sanofi weer aan het werk 04 juli 2018

02u32 0 Geel De werknemers van het farmaceutische bedrijf Sanofi Genzyme in Geel hebben het werk hervat. Gisterochtend moest de politie nog optreden omdat de sfeer erg grimmig was, maar rond 15 uur bereikten vakbonden en directie dan toch een akkoord.

Het personeel van Sanofi in de Cipalstraat in Geel is terug aan het werk. Na de stakingsdag op maandag wilden zo'n 100 à 150 werknemers gisterenochtend al terug aan de slag. Dat was niet naar de zin van het personeel dat wel verder wilde staken. De sfeer werd grimmig en de politie moest tussenbeide komen zodat de situatie niet zou escaleren.





Rond 15 uur is uiteindelijk iedereen terug aan de slag gegaan, nadat directie en vakbonden een akkoord bereikten. "De correctiemaatregelen in het nieuwe loonbeleid worden uitgebreid zodat een grotere groep werknemers hiervoor in aanmerking komt. De maatregelen gaan ook al in vanaf september", zegt Peter Goris.





De vakbonden zijn tevreden met het onderhandelde akkoord. "Wij gaan dit akkoord verdedigen bij onze achterban. Voor donderdag zal er dan een stemming over het akkoord plaatsvinden", zegt Serge Seret (BBTK). "We denken dat de werknemers zich zullen kunnen vinden in het nieuwe akkoord. Als ze het toch verwerpen, volgt er voorlopig geen nieuwe stakingsactie. We hebben met de directie afgesproken om dan eerst terug in dialoog te gaan." (JVN)