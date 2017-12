Personeel Fietspunt houdt parking aan station proper 02u32 0 Geel Het Fietspunt in Geel breidt vanaf januari 2018 de dienstverlening uit. De permanentie-uren worden verminderd, maar het personeel gaat onder meer ook de stationsparking onderhouden en de voetgangerstunnel onder de sporen in het oog houden.

De Sprong, de coördinator van het Fietspunt, schroeft de uren van de permanentie terug tot 5,5 uur per dag. Van 7 tot 10 uur en van 16 tot 18.30 ur kan je een medewerker aanspreken. Van 10 tot 16 uur is er een telefonische permanentie.





De vrijgekomen uren zal het personeel gebruiken voor onderhoud van de stationsparking en om een oogje in het zeil te houden aan de passage onder de sporen. Bovendien zal het personeel meewerken aan de jaarlijkse fietsdag in mei. De medewerkers van het Fietspunt zullen de fietsen controleren van de leerlingen van de lagere school. Tijdens de dinsdagmarkt bemant het personeel voortaan twee keer per jaar een marktvestiaire waar marktbezoekers hun aankopen in bewaring kunnen geven. Tijdens Palmenmarkt en de kerstmarkt komt er ten slotte een pop-upfietsenstalling.





De stad Geel financiert de dienstverlening van het Fietspunt met 32.729 euro. (WDH)