Paul Huysmans verhuist met uniek reisconcept ‘Happy Weekends’ naar Geel Kristof Baelus

08 maart 2019

17u13 0 Geel Paul Huysmans ruilt met zijn reisbureau Happy Weekends zijn woning voor een bedrijfspand in de stationsstraat in Geel. Happy Weekends is gespecialiseerd in begeleide fiets- en wandelvakanties in onze buurlanden.

Paul heeft een carrière als journalist bij verschillende media achter de rug, doordat hij vaak toeristische reportages maakte en af en toe al eens een fiets- of wandelweekend organiseerde kwam hij op het idee een eigen reisorganisatie te starten.

Zijn reisorganisatie, Happy Weekends, focust zich vooral op begeleide fiets- en wandelvakanties in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. “Wij verkopen geen reizen van andere reisorganisaties maar stellen onze eigen reizen samen”, zegt Huysmans. “We werken steeds met begeleide reizen, zo kunnen we onze klanten elke reis een extraatje geven, dat niet mogelijk is als je de reis alleen zou aanvangen.”

Tijdens een trip met Happy Weekends krijg je tal van extra’s, zo kan je onder andere genieten van een wijndegustatie in de tuin van een wijnboer of van een lekkere barbecue aan boord van een schip op een Fries meer.

Om de verhuis van Happy Weekends naar Geel te vieren komt Paul Huysmans met een unieke reis op de proppen. De legendarische Geelse reisondernemer Jef De Busser zal speciaal voor Happy Weekends een reis begeleiden in zijn thuisland Oostenrijk van 11 tot 16 juni.

“Jef werkte zelf het reisprogramma uit aangezien hij ondertussen in Oostenrijk woont”, zegt Huysmans. “Onder het motto niets doen, alles mag kan iedereen tijdens de reis vrij deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, zonder verplichtingen.”