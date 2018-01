Pas in 2016 opgericht en nu al Sportvereniging van het jaar 02u30 0 Vanderveken Enkele meisjes van MYDMDC shaken erop los. Geel Dansschool Make Your Move Dance Company (MYMDC) is nog maar anderhalf jaar opgericht, maar is afgelopen weekend al uitgeroepen tot laureaat Sportvereniging 2017 door de stad Geel. Ook de dansers doen het uitstekend. Zij konden al verschillende prijzen binnenhalen, met als kers op de taart het Belgisch kampioenschap junior smallgroup in 2017.

Zaakvoerster Yasna Borgmans (26) uit Lichtaart maakte in september 2016 haar droom waar. "Ik werkte eerst voor een consultancybedrijf, maar na twee jaar was het duidelijk dat ik dat niet wilde blijven doen. Een dansschool oprichten was wel een droom die ik ooit wilde realiseren, maar het was niet de bedoeling dat het al zo snel zou gebeuren", lacht Yasna. "Ik ben er helemaal voor gegaan: ik heb niet zomaar een sporthal gehuurd, maar meteen een pand op de Molseweg gekocht en verbouwd." Anderhalf jaar later gaat het MYMDC voor de wind. In december 2017 riep Jong VLD Geel Yasna nog uit tot 'Ondernemer van de Maand', een maand later volgde de verkiezing tot dé sportvereniging van 2017 in Geel. "Ik ben er nog steeds verbaasd over, maar ook heel dankbaar. Het is leuk dat we opgemerkt worden."





Yasna hoopt met deze erkenning nog meer dansers te overtuigen om zich bij haar school aan te sluiten. "We zijn vorig jaar begonnen met 75 dansers, om te eindigen op 120. Nu zitten we al aan 150 dansers. Het uurrooster van mij en de acht andere lesgevers gaat dus wel uitbreiden. Ik ben nu al elke dag van 's morgens tot 's avonds bezig, dus het is wel vermoeiend. Maar het is het allemaal waard, het voelt voor mij niet aan als werken." (WDH)