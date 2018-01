Papa ranselt dochter (16) af omdat ze over gsm-limiet gaat 24 januari 2018

Een 59-jarige man uit Geel heeft in april vorig jaar zijn dochter (16) zwaar geslagen. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden.





Het slachtoffer trok op 6 april 2017 naar de politie. Ze verklaarde dat haar vader twee dagen voordien erg boos was geworden omdat ze over de limiet was gegaan met haar gsm-abonnement. "Hij is heel kwaad geworden en heeft haar verwond aan lip, hoofd en heup. Het meisje heeft zich opgerold om de slagen te ondergaan", zegt aanklager Elke Van Bladel.





Ook in het verleden zou het meisje al slaag hebben gekregen van haar papa, bij wie ze sinds zes jaar woont. "Het meisje omschrijft haar papa als een lieve man, maar als ze ruzie hebben, kan hij heel boos worden", aldus nog de aanklager. "Hij zegt dat zijn dochter vaak liegt, en hij daar niet tegen kan. Hij legt de schuld dus eigenlijk bij haar, dat is ongepast."





De advocaat van de man vroeg de rechter om een opschorting van straf. "Zelfs zijn dochter wil niet dat hij gestraft wordt. Ze diende alleen klacht in zodat hij hulp zou zoeken. Hij staat al jaren alleen in voor haar opvoeding en heeft nooit ingezien dat hij hulp nodig had. Intussen is hij een cursus agressiebeheersing aan het volgen."





Vonnis op 19 februari. (JVN)