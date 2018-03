Palmenmarkt feestelijk geopend 24 maart 2018

02u30 0 Geel Palmenmarkt is gisterenavond officieel geopend. Naar goede gewoonte mochten tientallen kinderen de attracties openen onder het toeziend oog van de Bellemannen. Voor de kinderen werd het dan ook een heuglijke dag, want tussen 18 en 19 uur waren alle attracties gratis voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Na een speech van burgemeester Vera Celis (N-VA) konden de kinderen zich uitleven op de attracties van Palmenmarkt. Met 136 attracties is er alvast keuze te over. Nieuw dit jaar was het geluidsarm - en dus diervriendelijk - vuurwerk, dat om 22 uur werd ontstoken om de opening van Palmenmarkt te vieren. Tijdens Palmenmarkt is bovengronds parkeren gratis, maar wie niet met de auto komt, kan gebruik maken van de gloednieuwe mobiele fietsenstallingen. De stad wil haar inwoners stimuleren om met de fiets naar Palmenmarkt te komen door 600 stallingen te voorzien.





De kermis staat er nog tot en met dinsdag 27 maart. Op de laatste dag, de familiedag, zijn de attracties toegankelijk aan verminderde prijzen. (WDH)