Paaswandeling 04 april 2018

02u47 0

Ontdek op zondag 8 april, tijdens een paaswandeling met kerktorenbezoek, waar de uitdrukking 'vijgen na Pasen' en de paashaas vandaan komen en waarom we eitjes verstoppen met Pasen. De wandeling met stadsgids vertrekt om 14 uur aan Toerisme Geel. Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht en kan via 014/56.63.80 of toerisme@geel.be. (WDH)