Paasstage bij ASV Geel 04 april 2018

In sportpark De Leunen aan Rauwelkoven 43B in Geel vindt van 9 tot en met 12 april een paasstage plaats voor jeugdvoetballers. De trainingen zijn van 9 tot 16 uur met voldoende pauzes. Er is opvang vanaf 8.15 uur en na de trainingsessies tot 17 uur. De deelnemers dienen zich dagelijks aan te melden in de jeugdkantine. De spelers brengen zelf hun lunchpakket mee, de organisatoren voorzien wel drank en versnaperingen (fruit en koeken) tijdens de pauzes. De deelnameprijs voor spelers aangesloten bij ASV Geel, KSAV Sint Dimpna, KFC Beekhoek en FC Punt Larum betalen 95 euro, externe jeugspelers betalen 105 euro. Inschrijven kan online via http://www.asvgeel.be/jeugstages.





De volgende aspecten komen aan bod: individuele coördinatie en core stability, technische scholing inzake balaanname, balsnelheid, traptechniek, balcontrole, pas- en trapvormen, positiespelen, afwerkvormen, cogitraining/senseball. (EJM)