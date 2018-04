Overlezen met Elvis Peeters en Koen Peeters 18 april 2018

02u45 0

Overlezen biedt op donderdag 19 april een topaffiche aan met niet één, maar twee auteurs: Elvis Peeters en Koen Peeters. Daarbovenop neemt nog een bekende artiest plaats in de zetel naast panelleden Jos Geysels en Karel Van den Broeck. Johny Geerincx peutert op een grappige manier interessante leesweetjes bij hen los. Hij is de ultieme gespreksleider van het bonte gezelschap. De folkmuzikanten Stef en Josse Van Den Bogerd zorgen voor een muzikale noot. Je kunt genieten van deze show op donderdag 19 april om 20.15 uur in Café De Werft. Voor maar 5 euro heb je je toegangsticket en drankbonnetje. Je kunt je inschrijven via bibliotheek@geel.be of 014 56 67 50. (WDH)