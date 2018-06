Overeenkomst voor aanleg van werfweg van zorgtoren 04 juni 2018

Er komt dan toch een aparte werfweg voor de bouw van het zorgproject Astor. De voorbije weken was er commotie omdat het erop leek dat de bouwheer de werf kon opstarten zonder de vereiste werfweg, zodat zware machines gebruik zouden moeten maken van de Technische Schoolstraat en de Klein-Veldekensstraat. In die straten werden immers maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden en schoolkinderen te garanderen, zoals een verbod op zwaar werfverkeer bij aanvang en einde van schooltijd. "Deze maatregelen werden ingevoerd vanuit het voorzichtigheidsprincipe en omdat het stadsbestuur indicaties had dat de bouwheer ging starten met de werken", klinkt het bij meerderheidspartij N-VA. "Er werd dan ook beslist om proactief te werken en deze beslissing te nemen, waardoor verhinderd werd dat er een periode zou zijn dat er toch al zwaar verkeer was in beide straten." Volgens N-VA is er nu een schriftelijke overeenkomst voor een werfweg. Die zal er zo spoedig mogelijk komen en het zwaar verkeer met betrekking tot de werf zal enkel deze weg gebruiken. Zodra de werfweg gefinaliseerd is, zal de Technische Schoolstraat in haar oorspronkelijke staat hersteld worden en zullen de maatregelen opgeheven worden. (WDH)