Outdoorfitness op sportsite De Leunen 18 mei 2018

Binnenkort kun je op sportsite De Leunen fitnessen in openlucht. De stad opent een uitgebreid outdoor-fitnessparcours. Met de elf multifunctionele toestellen train je verschillende spiergroepen of kun je aan je conditie werken. En dat helemaal gratis. Op vrijdag 1 juni om 18 uur knipt schepen van Sport Nadine Laeremans het lint door en wordt de outdoor fitness officieel geopend. Vanaf 18.30 uur staan instructeurs klaar om de toestellen te demonstreren en mensen te begeleiden. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen of om meteen de toestellen uit te proberen. (WDH)