Ouders protesteren tegen gedwongen vertrek van leerkracht 03 juli 2018

02u34 0 Geel Een twintigtal ouders en kinderen heeft zondagavond actie gevoerd aan stedelijke basisschool Burgstraat in Geel. Ze eisten daarmee dat meester Jan Mens als leerkracht op de school kan blijven.

Jan Mens is al zowat zijn hele carrière in het onderwijs verbonden aan de stedelijke basisschool in de Burgstraat in Geel. Enkele dagen geleden kreeg hij de keuze. Ofwel in een andere school gaan les geven, ofwel verplicht met pensioen. Hij stuurde daarom een e-mail naar enkele ouders. Die organiseerden meteen een protestactie, en maakten een spandoek met de boodschap dat meester Jan moet blijven.





"Veertig jaar lang zet meester Jan zich met liefde en plezier in voor de kinderen van de school. De plannen voor het volgende schooljaar lagen klaar en plotseling wordt hij op de laatste schooldag bedankt voor bewezen diensten", schrijven enkele ouders op Facebook. "Meester Jan is een unicum. Wie hem kent, weet dat zijn energie en liefde voor de school en de kinderen ongezien zijn. Waarom zou je afscheid nemen van iemand die zoveel toegevoegde waarde betekent bij al die kinderen en ouders? We willen hem steunen zodat hij de kans krijgt om zijn carrière te eindigen op de locatie waar hij menig kind steeds opnieuw heeft gesteund en blij gemaakt."





Het stadsbestuur, de inrichtende macht van de school, wil pas vandaag communiceren over de reden van de beslissing. Het schoolpersoneel zou al een tijd in twee kampen verdeeld zijn, met meester Jan als 'leider' van één van die kampen. (JVN)