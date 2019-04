Oude spoorweg in Engels Kamp omgevormd tot fietspad Jef Van Nooten

19 april 2019

15u38 3 Geel De oude spoorwegverbinding van het Engels Kamp in Geel is omgevormd tot een trage weg. Het fiets- en wandelpad loopt van Nieuwland tot aan de toekomstige fietsostrade Herentals-Balen.

In februari 2019 werd gestart met het verder omvormen van de oude spoorwegverbinding van het Engels Kamp tot een fiets- en wandelpad. Een deel van deze nieuwe trage weg is nu open voor fiets- en wandelverkeer. “Er zijn twee delen in het traject. Het eerste deel loopt van Nieuwland tot aan Buitenblokken. Dit deel is nu opengesteld als trage weg”, klinkt het bij de stad Geel. “Het tweede deel start bij de oversteekplaats aan Buitenblokken en loopt tot aan de toekomstige fietsostrade die een fietsverbinding maakt tussen Balen en Herentals. Dit laatste deel van de trage weg, dat de aansluiting vormt tot de fietsostrade, blijft momenteel nog gesloten tot de fietsostrade klaar is.”

Rustplek

In het speelbos aan het Engels Kamp is een deel van de oude spoorwegverbinding eerder al omgevormd tot fiets- en wandelpad. “Net zoals in het speelbos geven strategisch geplaatste horizontale boomstammen in combinatie met voorrangsborden aan wanneer de fietser of wandelaar een oversteekplaats aan de openbare weg nadert. Ook is er ter hoogte van Buitenblokken een rustplek voorzien”, aldus nog het stadsbestuur.

“Met deze nieuwe trage weg kan elke fietser of wandelaar zich vanuit het speelbos rustig begeven richting het centrum van Geel. Zodra de fietsostrade gerealiseerd is, kan de fietser ook gemakkelijk richting Herentals of Balen fietsen.”