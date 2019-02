Oud-verzetsstrijder Louis (95) zat jaar in Breendonk en Buchenwald: “Slapeloze nachten door dronken SS’ers” Leerlingen Sint Jozef Geel luisteren naar verhaal over gruwel van WOII Wouter Demuynck

19 februari 2019

19u14 1 Geel Gewezen verzetsstrijder Louis Boeckmans (95) uit Laakdal kreeg dinsdag de hele zaal in de cafetaria van Sint Jozef Geel stil. Hij vertelde over de hel die hij moest doorstaan in de kampen van Breendonk en Buchenwald tijdens WOII. “Die gruwel mag nooit vergeten worden”, vertelt Louis, een van de laatste verzetsstrijders uit onze regio.

De leerlingen van het vierde jaar TSO van Sint Jozef Geel kregen het verhaal van Louis Boeckmans te horen als voorbereiding van hun geplande bezoek aan het Fort van Breendonk later deze week. Louis is een van de laatste overlevende gevangenen van het Fort en van concentratiekamp Buchenwald tijdens WO II. Zolang zijn gezondheid het toelaat, wil hij zijn verhaal blijven delen met jonge mensen.

Zijn verhaal begint in april 1942 in Tessenderlo, toen de gemeente en de fabriek waar hij werkte gebombardeerd werd. Hij kreeg daarop de vraag om zich aan te sluiten bij De Witte Brigade, een verzetsgroep tegen de Duitsers.

Gestapo

Terwijl hij ondergedoken was, werd hij in 1944 verlinkt door een meisje dat een relatie had met een Duitser. Daarop omsingelde de Gestapo het ouderlijke huis en nam de geheime politie van de nazi’s Louis en zijn broer Jef mee. Eerst naar het bureau in Hasselt, daarna naar het Fort van Breendonk. Daar begon een ware hel.

“Alles van waarde moesten we afgeven. Ik stond met mijn neus tegen de muur en kreeg een slag tegen mijn kaak, waardoor mijn hoofd tegen de muur terechtkwam. Mijn kaak was ontwricht en ik had een gekloofde wenkbrauw. In de zaal moesten we allen naakt staan en schoren ze ons helemaal kaal. Daarna kwam ik in een donkere cel terecht, waar je de hele dag moest rechtstaan. Pas ‘s avonds kreeg je een plank om op te slapen.”

Fusilleren

Later werd Louis in een zaal met 48 bedden ondergebracht, samen met zijn broer Jef. Zij moesten samen in het veld werken, maar kregen nauwelijks te eten. “’s Morgens koffie, ‘s middags soep en ‘s avonds een stukje brood - meer kregen we niet en daarmee moesten we werken. Slapen kon ook vaak niet door het geroep van dronken SS’ers. Soms kwamen ze ook mensen halen om te fusilleren. Dan hoorde je de sleutels rammelen en dan voelde ik koud zweet over me lopen. Je vergaat van de schrik: ben je erbij of niet?”

In augustus 1944 werden Louis, Jef en de andere gevangenen overgebracht naar het concentratiekamp in Buchenwald. “Bij aankomst werden een groot deel van de bejaarden, vrouwen en kinderen naar de gaskamer gebracht. Hun lichamen verbrandden ze in de ovens.”

25 stokslagen op billen

Ook in Buchenwald en de kampen die daarna volgden was de gruwel onmenselijk. “Omdat ik eens een appel had willen pakken, kreeg ik 25 stokslagen op mijn billen. Ik heb toen dagen niet kunnen zitten of liggen, maar ik moest wel verder werken.”

De bevrijding volgde op 30 april 1945, nadat een delegatie van het Zweedse Rode Kruis de gevangenen had opgemerkt tijdens een dodenmars. Een Zweedse diplomaat sprak met Himmler af om de West-Europese gevangenen te evacueren naar Zweden. “Ik woog toen 38 kilo. Na een maand zat ik al aan 69 kilo - elke dag was er een kilo bijgekomen.” Eind juli volgde eindelijk de terugkeer naar België. Louis en Jef werden feestelijk onthaald door hun familie. Hun ouders leefden nog en Louis trouwde met zijn verloofde Germaine.

24 achterkleinkinderen

De boodschap die Louis aan de jongeren wil overbrengen is duidelijk. “Ik wil hen zeggen dat ze moeten proberen om goed overeen te komen. Ze hebben de kans om goed te leren en die kans heb ik nooit gehad. Al mag ik zeker niet klagen - ik heb een goede vrouw gehad, goede verzorging en heb nu zelfs 24 achterkleinkinderen. Ik doe dit nu al verschillende jaren - ik ben al in scholen over zowat heel het land geweest. Zo’n twintig jaar geleden heb ik ook voor het eerst gegidst. Nu heb ik nog verschillende afspraken in scholen. Ik moest er enkele uitstellen wegens een longontsteking, maar nu ben ik weer beter. Ik zou het willen blijven doen zolang ik enigszins kan.”

Respect

Het verhaal van Louis hakte er stevig in bij de leerlingen. “Ik heb veel respect voor hem - hij heeft zoveel meegemaakt en kan het nog zo vertellen. Van zijn verhaal onthou ik vooral het doorzettingsvermogen dat hij toonde om te blijven doorgaan”, zegt leerling Martijn Stynen (16).