Organiseer eens een opruimactie met je vereniging of school Wouter Demuynck

22 november 2018

Elke inwoner van Geel kan zich kandidaat stellen om netheidsverantwoordelijke te worden. Netheidsverantwoordelijken zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de inzameling van zwerfvuil. Het is niet de bedoeling om grote opkuisacties te doen, maar je gaat op pad om kleine hoeveelheden weggegooid afval met de hand of met een grijper te verzamelen.

Netheidsverantwoordelijken engageren zich om drie keer per jaar een traject van minstens 500 meter op te ruimen. In ruil krijgt elke netheidsverantwoordelijke een waardebon van 30 euro per jaar. Verenigingen of scholen die een opruimactie organiseren krijgen een premie voor maximaal drie opruimacties per jaar langs hetzelfde traject. De vergoeding bedraagt 50 euro/km traject, met een maximum van 1700 euro per jaar. De stad geeft elke deelnemer een fluovest, een paar handschoenen, een vuilgrijper en een aantal speciale zwerfvuilzakken. Ben je geïnteresseerd? Stel je dan kandidaat via www.geel.be/zwervuil.

