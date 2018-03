Opvallend eindwerk dierenverzorgers in spe: van speelbal voor tijger tot schommel voor neusbeer 01 maart 2018

03u02 0 Geel De leerlingen van het zevende jaar Gespecialiseerde Dierenverzorging van Sint Jozef Geel stelden gisteren hun eindwerk in de Olmense Zoo voor. Zij mochten zelf elk één dier kiezen waarmee ze aan de slag gingen en kregen de opdracht aan 'kooiverrijking' te doen. Zo kregen de dieren er heel wat origineel speelgoed bij.

Een tractorbandenbal voor een tijger, een bandschommel voor een nevelpanter of een houten paard voor een wolf. Het zijn maar enkele ontwerpen die de leerlingen bedachten. Dafne Van Mieghem (18) ging dan weer voor de iets minder bekende neusbeer. "De meesten kozen voor stoere dieren zoals de leeuw of de tijger, maar de neusbeer leek mij wel een interessant dier", vertelt ze. "Ik ben gaan opzoeken hoe ze leven om daarna met mijn vader na te denken over een ontwerp. Uiteindelijk viel de keuze op een haspel waaraan twee buizen met gaatjes hangen. Het is de bedoeling dat de neusberen die over elkaar schuiven zodat ze aan het verstopte eten geraken. Daarnaast heb ik er een soort krabpaal in verwerkt."





De neusberen zullen zo hun twee grootste kwaliteiten kunnen gebruiken om eten te verzamelen. "Ze hebben een uitstekende reukzin en bovendien zijn het echte klimmers, daarom hebben we het ook wat hoger gehangen."





Dafne moest niet enkel het ontwerp bedenken, maar ook zelf in elkaar steken. "En dat heeft heel wat tijd gekost", lacht ze. "De uitvoering is altijd moeilijker dan het idee. Maar gelukkig heb ik van familie hulp gekregen." (WDH)