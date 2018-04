Opgravingen leggen nederzetting uit ijzertijd bloot 18 april 2018

02u35 0 Geel Op de site van de toekomstige zorgtoren van Astor aan de Klein-Veldekensstraat hebben archeologische opgravingen een nederzetting uit de ijzertijd blootgelegd. Het archeologische bedrijf Fodio voert er nog tot het einde van de week opgravingen uit.

Dat er op de site sporen waren van een nederzetting uit de ijzertijd, werd al een tijdje geleden vastgesteld. "In het voorjaar hebben we de grond eerst archeologisch gewaardeerd. We vonden zo sporen van een nederzetting, waarop we tien dagen geleden zijn gestart met opgravingen", legt archeoloog Jan De Beenhouwer uit.





De opgravingen hebben enkele waardevolle vondsten opgeleverd. "We hebben goed bewaarde plattegronden van een drietal woonstalhuizen die we kunnen situeren in de eerste twee eeuwen voor Christus", vervolgt Jan. "Tot de komst van de Romeinen hebben er landbouwers gewoond. Er zijn ook sporen van een ambachtelijke activiteit die we verder onderzoeken. Mogelijk gaat het om ijzerverwerking." Na de ijzertijd werd de nederzetting verlaten. Pas in de late middeleeuwen bewerkten landbouwers de grond, waar vroeger de woonstalhuizen stonden, weer. "Dat gebeurde vanaf de 14de à 15de eeuw. Momenteel onderzoeken we ook nog de restanten van een waterput: het is nog niet duidelijk of die behoort tot de middeleeuwen of de ijzertijd."





Of de archeologen nog meer nieuws hebben geleerd, weten we pas wanneer alles grondig is onderzocht en de rapporten zijn afgerond. Dat zou zo'n twee jaar in beslag nemen. (WDH)