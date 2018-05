Open Vld zet 7 leden van jongerenafdeling op kieslijst 25 mei 2018

03u03 0 Geel De Geelse liberalen hebben, na lijsttrekker en jongerenvoorzitter Lieselotte Thys (29), nog zes andere leden van Jong Vld naar voren geschoven als kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Berten Kempen (25) geeft als econoom de prioriteit aan thema's als begroting en lokale economie en is momenteel aan de slag als parlementair medewerker. Student politieke wetenschappen Kjell Van Slagmolen (26) werkt in het Bakhuis en Het Fornuis en ijvert dan ook voor een nieuw horecaplan, alsook voor meer focus op duurzame energie.





Studente kinesitherapie Merel Van Geel (22) wil haar stempel drukken op een gezonde en sportieve stad maar ook op de mobiliteit en verkeersveiligheid.





Dé verenigingsman bij de liberalen is student marketing Toon Gielis (24), die zich engageert voor Chiro De Kringel, de Centrumharmonie en studentenclub Carpe Diem. Hij wil Geel op de kaart zetten als studentenstad maar draagt ook ondernemerschap hoog in het vaandel.





Charlotte Remeysen (28) is handelswetenschapper en doceert informatica aan CVO HIK. Haar speerpunt is een sterk sociaal beleid met gelijke startkansen voor alle Gelenaars. Leon Moris (28), ten slotte, is IT'er en wil een nog uitgebreider aanbod qua activiteiten en cultuur in het centrum en de deeldorpen.





Welke plaatsen de jongeren op de lijst krijgen wordt later nog bepaald. (WDH)