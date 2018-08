Open Vld wil grondwater van bouwwerven laten gebruiken door buurtbewoners 03 augustus 2018

02u44 0 Geel Open Vld lanceert het idee om gratis grondwater aan te bieden dat kan worden afgetapt op bouwwerven, waar het water wordt opgepompt. Zo wil de partij een oplossing bieden voor de vele lege regen- en grondwaterputten.

Veel mensen grijpen, bij gebrek aan alternatieven, naar leidingwater om toch hun bloemen en planten te redden van de droogte. Open Vld komt daarom met het idee om het water dat wordt opgepompt bij werven op te vangen en het ter beschikking te stellen van de buurtbewoners. "In Geel wordt er volop gebouwd. Op deze werven wordt water opgepompt om de werf droog te leggen. Dat water belandde de voorbije weken in de riolering, terwijl regenwaterputten leeg staan en tuiniers snakken naar water om hun plantjes water te geven", aldus initiatiefnemer Berten Kempen. Open Vld roept het stadsbestuur op om samen met de bouwheren te bekijken waar een waterafhaalpunt mogelijk is.





Schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA) uit zijn bedenkingen. "Het is een nobel idee, maar je moet ook verder kijken. Als je grondwater oppompt om planten water te geven, dan verlies je veel grondwater door verdamping. Er is dus weinig water dat weer in de waterkringloop terecht komt en naar het grondwater gaat, wat het grondwaterpeil kan aantasten. Op bouwwerven hebben we al de regel dat het grondwater wordt teruggegeven aan de grondlaag. In buitenstedelijke gebieden gebeurt dat via een gracht, in verstedelijkt gebied via infiltratiebekkens. Met de diensten milieu en openbare werken gaan we het idee toch bekijken." (WDH)