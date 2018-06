Open Vld stelt twee kandidaten voor 15 juni 2018

Nadat eerder Koen Maes als onafhankelijke kandidaat werd voorgesteld, maakte Open Vld gisteren twee extra namen bekend van onafhankelijke kandidaten. Ronny Vansant uit Sint-Dimpna, zaakvoerder van kapperszaak Elle-Lui en wijnzaak Wijnsalon, en Daniël Vandeweyer, werkzaam bij Spie Devis Belgium, stappen mee in het liberale verhaal.





Kapper Vansant zet de stap naar de politiek omdat hij dagelijks te maken krijgt met verhalen over wat er leeft in Geel, zowel positief als negatief.





Daniël Vandeweyer vindt dat Geel als stad haar troeven nog meer moet uitspelen. De gezellige sfeer, de leuke evenementen, de fijne mensen, Geel heeft het allemaal volgens Vandeweyer. Naast zijn job bij Spie Devis Belgium heeft hij een passie voor motoren en muziek. Ook is hij oprichter van de Geelse wandelgroep 'De Zwaaiers,' waarvoor hij maandelijks een wandeltocht organiseert. (WDH)