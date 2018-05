Open Vld deelt bloemzaadjes uit 22 mei 2018

Open Vld in Geel heeft zaterdag in de stad zakjes met bloemenzaad van het vergeet-me-nietje uitgedeeld. Samen met de zaadjes kregen inwoners de boodschap dat de stad ambitieuzer mag zijn op vlak van duurzaamheid en groen in Geel.





"Het kwam duidelijk naar voor uit onze enquête dat de Gelenaar het groen in onze stad enorm belangrijk vindt. Met deze actie maken wij duidelijk dat wij hen gehoord hebben. Waarom bijvoorbeeld geen verplaatsbaar groen op de markt", klinkt het.





"Wij willen, samen met alle Gelenaars, onze stad mooier en gezonder maken. Met onze actie vragen wij niet alleen een meer duurzaam beleid maar zetten we ook de Gelenaar in de bloemetjes." (JVN)