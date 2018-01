Open Vld aan de haal met 'burgemeester'-worst 31 januari 2018

Op zondag 21 januari werd in Bel de heilige Sint-Anthonius gevierd, de patroonheilige van de dieren. Naar jaarlijkse traditie werden er na de mis en de dierenwijding varkenskoppen en andere vleeswaren per opbod verkocht. De zogenaamde 'burgemeester'-worst bleek dit jaar zeer gegeerd bij een aantal politieke families. De liberalen gingen er uiteindelijk mee aan de haal, en dat voor een recordbedrag van 10.100 Belgische frank (zo'n 250 euro).





Myriam Smets, voorzitter van Open Vld Geel en zelf Bellenaar toonde zich strijdlustig: "Wij hebben ambities voor de gemeenteraadsverkiezingen en dat willen we aan de Geelse burger laten weten. Niet meedingen naar de burgemeester-worst was dus ondenkbaar. " De burgemeester liet het bieden voor wat het was op 8.000 BEF en dus ging het verder tussen CD&V en Open Vld. De liberalen trokken aan het langste eind, tot groot jolijt van alle aanwezigen, die zo'n felle strijd niet hadden verwacht.





(WDH)