Open Dag van de KOGEKA-scholen 18 april 2018

Op zondag 22 april wordt de jaarlijkse Open Dag van KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee) georganiseerd. Vanaf 11 uur zijn geïnteresseerden welkom in de nieuwe gebouwen van Sint Aloysius Geel, in Sint Jozef Geel en in het SMIK in Kasterlee. Vanaf 13 uur kan je kennis komen maken met Sint Dimpna Geel - College in de Gasthuissstraat en Sint Maria Geel op de Pas. De Open Dag eindigt in alle scholen van het secundair onderwijs om 17 uur. In alle scholen is het mogelijk informatie te krijgen over het volledige aanbod van studierichtingen en op meerdere locaties zal je ook de leerlingen aan het werk kunnen zien. (WDH)