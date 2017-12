Op weg naar werk met de fosterfiets 02u42 0

Zoek je werk maar heb je geen eigen auto? Dan is het soms lastig om ergens te gaan solliciteren of werken, gewoonweg omdat je er niet geraakt. Sommige bedrijventerreinen kan je niet met het openbaar vervoer bereiken. Zeker voor wie in ploegen werkt, is het soms onmogelijk de bus te nemen voor 6 uur 's ochtends of na 22 uur 's avonds. De fosterfietsen willen hiervoor een oplossing bieden. Sinds oktober kan je voor twee euro per dag een elektrische fiets huren om te gaan werken. Wil je een fosterfiets huren? Neem dan contact op met de dienst werk in Geel (Werft 30b). Het project kwam tot stand dankzij steun van de provincie Antwerpen, stad Geel, gemeente Meerhout, gemeente Laakdal, PWA Geel, PWA Meerhout, ACV en VormingplusKempen. (WDH)