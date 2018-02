Op stap met de gids: Voorjaarskriebels in Breeven 26 februari 2018

Op zondag 11 maart ontdek je samen met een stadsgids de Geelse natuurtroef Breeven. Breeven is een erg afwisselend en ongerept open landschap van ruim 350 hectare.





Het is een prachtig stukje natuur dat slechts enkele malen per jaar toegankelijk is. Volgens kenners is dit het mooiste natuurgebied van Geel. Tijdens de wandeling valt heel wat te vertellen over deze prachtige plek. Niet alleen over de natuur, maar ook over de landbouw en de geschiedenis. De stadsgidsen bieden je onderweg een lekker proevertje aan. Je kunt kiezen tussen een wandeling van 6 km of een van 12 km. Om 14 uur staat de gids voor je klaar aan de kapel in Breevensedijk. (WDH)