Op de foto met brandweerwagen of ambulance

Zou jij op je foto's voor je communie- of lentefeest graag poseren in of bij een voertuig van de brandweer, politie of Rode Kruis? Dat kan. De brandweerzone Kempen, de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en het Rode Kruis-Geel organiseren samen een fotomoment op 10 maart tussen 9.30 en 12.30 uur aan het Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92 in Geel. De brandweerzone Kempen last ook nog een aantal fotomomenten in lokale posten in (Balen, Grobbendonk, Herentals, Mol). Er zijn dan wel alleen brandweervoertuigen aanwezig. Je moet wel een eigen fotograaf meebrengen en inschrijven vóór 26 februari via het digitale inschrijvingsformulier (kempen.hulpverleningszone.be/contacteer-ons/e-loket-629/inschrijving-foto-s-communie-of-lentefeest-2018-1987). Hierop vind je ook de verdere praktische info over het fotomoment. De inschrijving telt zowel voor brandweer, politie, als Rode Kruis. Begin maart ontvang je nog een bevestigingsmail met het juiste tijdstip waarop je verwacht wordt en enkele richtlijnen. (WDH)