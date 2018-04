Oosteljogging 25 april 2018

De volgende jogging op het Geel Loopt-programma is de Oosteljogging op vrijdag 27 april. KWB Oosterlo legt een parcours aan langs verharde en onverharde wegen met als vertrekpunt het MPI in Oosterlo.





Om 18 uur beginnen de kleinsten. Ga je voor de langere afstanden? De jogging van 3 km start om 19 uur, de joggings van 6 en 12 km starten om 19.30 uur. Het loopcriterium Geel Loopt bestaat uit dertien joggings. Als je wil deelnemen, dan kun je een criteriumkaart afhalen aan de kassa van het zwembad.





De kaart is ook te verkrijgen op de verschillende joggings. Voor elke deelname krijg je van de plaatselijke organisator ter plekke een stempel. Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het wedstrijdsecretariaat van de laatste wedstrijd uit de reeks, de 27e Appolloniajogging, een klein cadeautje afhalen.





Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 25 september je cadeautje af aan de kassa van het zwembad. (WDH)