Ook ex-schoonmoeder van vermoorde Sara blijft in cel Jef Van Nooten

16 november 2018

15u06 0 Geel In het onderzoek naar de moord op Sara Laeremans is nu ook de aanhouding van Inge M. (46) met een maand verlengd. Vorige week gebeurde dat ook al met haar zoon Glenn M. (27) en ex-partner Patrice M. (52)

Inge M. is de moeder van Sara’s ex-vriend Glenn M. Ze werd vorige maand mee opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Sara Laeremans. De speurders gaan er niet van uit dat zij in Geel aanwezig was op het moment van de moord. Ze paste op dat moment op de twee kleinkinderen. Maar mogelijk was Inge M. wel op de hoogte van wat er zou gebeuren. Nadien verschafte ze Glenn en Patrice ook een vals alibi, door te zeggen dat zij de hele tijd thuis waren gebleven.

De advocate van Inge M. vroeg de vrijlating aan de raadkamer. Omdat M. naar eigen zeggen helemaal niet op de hoogte was dat Glenn en Patrice naar Sara zouden gaan. Maar ook omdat de vrouw het door haar medische toestand erg moeilijk heeft in de gevangenis. De raadkamer besliste om de vrouw toch nog zeker een maand in voorhechtenis te houden.

De twee andere verdachten in het dossier spreken elkaar tegen. Patrice M. beweert dat hij samen met Glenn naar Geel is gegaan, maar dat hij buiten stond te wachten toen Sara om het leven werd gebracht. Pas daarna is hij binnen geroepen door zijn zoon. Glenn beweert dan weer dat zijn vader Patrice alleen naar Geel is gegaan.