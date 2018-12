Ook dappere trappertjes aan de start van de tractorkerstrun Kristof Baelus

15 december 2018

21u36 0 Geel Naar jaarlijkse gewoonte reden er dit weekend weet tientallen prachtig versierde tractoren uit tijdens de tractorkerstrun in Geel. Ondanks de kou bracht dit evenement weer heel wat toeschouwers op de been.

Met de start aan de feestzaal in Geel Elsum hebben de tracktoren weer een mooi parcours afgelegd door de straten in de Stad. Voordat de grote praalwagens de eer kregen om te starten was het aan de kinderen. Zij konden met hun versierde trappertjes een mini ronde van 250 meter rijden.

Aan de start en aankomst waren er diverse dranken en snacks voorzien aan democratische prijzen. De opbrengst van de catering zal zoals elk jaar aan een goed doel geschonken worden. Ook dit jaar weer zal de winst geschonken worden aan AZ Sint-Dimpna en Kom Op Tegen Kanker. De catering zal voor het eerst verzorgd worden door een vriendengroep die zich met drie teams inschreef voor de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker.