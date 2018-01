Ook blinden en slechtzienden genieten van circus 02u34 0 Vanderveken Wintercircus Arlette Hanson deed de monden openvallen. Geel Het Wintercircus Arlette Hanson hield zondag halt in CC De Werft in Geel. De circusvoorstelling was ook toegankelijk voor blinden en slechtzienden. Ze konden eerst het decor op schaal voelen. Nadien vertelden blindentolken alles wat er te zien was.

Sportwedstrijden voor blinden en slechtzienden zijn geen uitzondering. Een circus was dat wel. Tot gisteren. In CC De Werft konden ook zij terecht voor een voorstelling van Wintercircus Arlette Hanson. Volgens het Wintercursus was het de allereerste circusvoorstelling ooit in België die ook toegankelijk was voor blinden en slechtzienden. Zo'n 25 à 30 blinden en slechtzienden daagden op. "We ontvingen hen één uur voor aanvang van de voorstelling. Aan het zogenaamde 'voelplein' konden zijn onder andere het decor op schaal voelen, maar ook de rekwisieten en de kostuums van artiesten", zegt Hanson.





Tijdens de circusvoorstelling zelf kregen ze een hoofdtelefoon op. "Twee enthousiaste blindentolken vertelden tijdens de voorstelling alles wat er te zien is. De visueel beperkten hoorden dit verslag via een draadloze koptelefoon. Andere toeschouwers merkten hier niets van. Hiermee konden blinden en slechtzienden samen met vrienden, familie en kennissen ook genieten van een theatervoorstelling."





In Nederland bestaan circusvoorstellingen voor blinden en slechtzienden al langer. Ook in België zullen er in de toekomst meer voorstellingen komen. "De reacties zijn soms heel emotioneel", besluit Arlette Hanson. "Zo stond een moeder met tranen in haar ogen omdat haar blinde zoon dolenthousiast vertelde over de show. Hij vertelde haar wat er gebeurd





was, zij hoefde hem niets te vertellen over het geweldige spektakel.





Sterker nog, bepaalde details die haar ontgaan waren wist haar zoon haarfijn te benoemen." (JVN)





Vanderveken De zaal zat afgeladen vol.