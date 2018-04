Omleiding door vervanging riooldeksels 07 april 2018

Vanaf maandag 9 april tot de week daarna worden riooldeksels vervangen in Logen, Eikevelden en Larum. In Logen is het gedeelte tussen Burgstraat en Mannestraat afgesloten tijdens de werken. Er is een omleiding via Kievermont, Molseweg, Westelijke Ring en omgekeerd. In Eikevelden gebeuren de werken ter hoogte van huisnummer 2. Je kunt de Eikevelden niet inrijden langs de Diestseweg. Langs het Laar kan er tot aan de werkzone gereden worden. In Larum vinden de werken plaats ter hoogte van huisnummer 34. Er is een omleiding via St. Corneliusstraat en Velveken voor het verkeer komende van Olen richting Geel. Voor het verkeer komende van Geel richting Olen is er geen hinder. Voor de werken ter hoogte van huisnummer 44 wordt er beurtelings verkeer ingevoerd met tijdelijke verkeerslichten. Van 9 tot 13 april is ook de Diestseweg tussen Waterstraat en Gasthuisstraat volledig afgesloten voor het verkeer omdat er nieuwe fietssuggestiestroken worden aangelegd. Er is een omleiding via de Westelijke Ring, Molseweg, Kievermont en omgekeerd. (WDH)