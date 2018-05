Oma en kleinkinderen gewond 31 mei 2018

Op de Molseweg in Geel is gisterenmiddag omstreeks 12.45 uur een auto in de gracht terecht en tegen een paal gebotst. Bestuurster D.G. (60) uit Neerpelt en haar twee kleinkinderen van 2 en 4 jaar zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Mol gebracht. (JVN)