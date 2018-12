Nog één keer op reis met Jef De Busser Legendarische reisorganisator neemt je mee naar Tirol Wouter Demuynck

17 december 2018

18u38 0 Geel De legendarische reisondernemer Jef De Busser (65) uit Geel organiseert in 2019 nog één keer een reis. Hij doet dat op uitnodiging van de reisorganisatie Happy Weekends, die zo meteen ook haar komst naar Geel aankondigt. De reis vindt plaats van 11 tot 16 juni en brengt de reizigers naar Oostenrijk, het nieuwe thuisland van Jef De Busser.

Met zijn autocars en reisbureau genoot Jef De Busser in de jaren 80 en 90 grote faam in de Kempen. Tienduizenden mensen gingen met Reizen De Busser op vakantie. De val van het IJzeren Gordijn inspireerde de reisondernemer een hotel te kopen in Tsjechië. Veel Kempenaars brachten hem daar een bezoekje. Maar een dubieus hotelmanagement en aanvaringen met de Russische maffia leidden uiteindelijk tot het einde van de ooit succesvolle reisorganisatie. Nadien ging Jef aan de slag als vrachtwagenchauffeur en als bestuurder van een containerkraan. Intussen is hij met pensioen. In 2016 trad Jef De Busser uit de anonimiteit met de publicatie van het boek ‘Gij zij nie goe, jong!’, waarin hij straffe verhalen van weleer neerschreef. Een jaar later volgde ‘Hotel Jef’, een roman over de hoteleigenaar in Tsjechië die gebaseerd is op waargebeurde feiten.

“Ik was al langer op zoek naar een kantoor waar we ook reisvoorstellingen en reiscafés konden houden”, zegt Paul Huysmans, zaakvoerder van reisorganisatie Happy Weekends uit Retie. Die zoektocht eindigde bij een pand aan de Stationsstraat 93 in Geel. “Om onze verhuis naar Geel te vieren, zocht ik iets speciaals. Het idee was om Jef De Busser te vragen voor één keer nog eens een reis te organiseren. Toen ik hem belde, bleek dat hij al een half jaar in Oostenrijk woonde samen met een vrouw die hij dertig jaar geleden een tijdje had gekend en met wie de vlam opnieuw was overgeslagen. Of die reis ook naar Tirol mocht, vroeg hij. Uiteraard, heb ik hem geantwoord.”

Programma

En zo speelt Jef De Busser van dinsdag 11 tot zondag 16 juni 2019 voor gastheer in Hotel Mallaun in See in Paznauntal (Tirol). “Ik heb voorgesteld om dat hotel te nemen omdat het een uitstekend viersterrenhotel is en ik de familie die het uitbaat al heel veel jaren ken”, laat Jef De Busser vanuit Oostenrijk weten. “Het ligt bovendien in een schitterende regio met veel mogelijkheden.” Jef werkte een gevarieerd reisprogramma uit onder het motto ‘niets moet, alles kan’. “Iedereen is vrij om op eigen houtje zijn ding te doen. Op onze planning? Fietsen in het Lechtal, Innsbrück bezoeken, een flinke bergwandeling maken, met de kabelbaan omhoog, een schitterende tocht met de autocar doen... De laatste avond houden we een Tiroleravond en een andere avond een lantaarntocht rond het meer.”

Happy Weekends verzorgt de reservaties, organiseert het autocarvervoer en maakt de afspraken met het hotel. De prijs bedraagt 597 euro per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Verdere info en reservatie kan via www.happyweekends.be, info@happyweekends.be of 014/75.71.16. Op 22, 23, 29 en 30 december, telkens van 13 tot 17 uur, vindt de opening van Happy Weekends Office plaats in Geel. Elk half uur is er een presentatie van het reisaanbod in 2019. Inschrijven niet nodig. Onder de aanwezigen wordt een reiskofferset ter waarde van 860 euro verloot.