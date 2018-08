Nieuwkomer PVDA wil meteen minstens één zetel behalen 20 augustus 2018

02u31 0

Het linkse PVDA heeft een volledige lijst samengesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober in de stad Geel. Het is de eerste keer dat de partij daar opkomt. Ze willen nu minstens één verkozene in de gemeenteraad hebben.





Lijsttrekker wordt de 38-jarige Greet Daems die in Holven woont. De tweede plaats wordt ingenomen door Bart De Greef die werkt voor de stad Antwerpen. De top drie bij PVDA wordt vervolledigd door Maarten Frederickx.





De rest van de top tien wordt ingevuld door Ingrid Vertessen, Adam Louguesita, Gaby Jaenen, Karel Alen, Sofie Mirra, Aaron Vandenbussche en Mireille Govaerts. (VTT)