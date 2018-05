Nieuwe woonzone krijgt geen bouwvergunning 31 mei 2018

De nieuwe woonzone tussen Pas en Peperstraat, waar vroeger middelbare school 't Peperstraatje was gevestigd, krijgt voorlopig geen bouwvergunning van het stadsbestuur. De woonzone bevat enkele appartementsgebouwen en handelsruimtes. In het ontwerp ontbreken er volgens de stad echter onder meer een gemeenschapsruimte, zoals een kinderdagverblijf, en een fietsenstalling. Ook is er te weinig ruimte voor winkels. Het bestuur zal nu enkele voorstellen doen zodat het architectenbureau het plan kan aanpassen. (WDH)