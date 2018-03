Nieuwe website 21 maart 2018

De stad Geel heeft een gloednieuwe website gelanceerd. Een uitgebreid digitaal loket om zelf attesten en documenten aan te vragen, een krachtige zoekmachine, de meest gezochte items op de startpagina en een fris en modern ontwerp zorgen ervoor dat inwoners in enkele muisklikken geholpen zijn. Handig is ook het overzicht van alle wegenwerken in Geel op een pagina waar ook bewoners de nodige info vinden over werken in hun straat. In de activiteitenkalender is er een overzicht van alle activiteiten en evenementen in Geel.





De stad geeft een tablet van Apple en 25 powerbanks weg. Surf naar www.geel.be/wedstrijd en geef antwoord op enkele vragen waarvan je het antwoord op de website vindt. (WDH)