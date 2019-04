Nieuwe techniek beperkt aantal pijnlijke prikjes in Sint-Dimpnaziekenhuis Jef Van Nooten

19 april 2019

12u08 0

De spoedafdeling en dienst Pediatrie van het Sint-Dimpnaziekenhuis in Geel hebben de ‘Veinviewer’ in gebruik genomen. Daarmee kan het aantal pijnlijke prikken tot een minimum beperkt worden. “Het apparaat projecteert met een soort infrarood licht de bloedvaten op de huid van het patiëntje. Het voordeel is dat de vaten duidelijk worden gevisualiseerd, zelfs als ze met het blote oog niet te zien zijn. Hierdoor wordt het aantal - dikwijls pijnlijke - prikpogingen geminimaliseerd”, klinkt het in het Sint-Dimpnaziekenhuis. “Ouders, verpleegkundigen én kleine patiëntjes zullen dan ook opgelucht zijn dat het ziekenhuis de Veinviewer heeft ingeschakeld. Want bloedafnames en het plaatsen van een infuus bij kinderen ging vaak gepaard met traantjes.”

