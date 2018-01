Nieuwe procedure tegen bouw zorgtoren AANLEG WERFWEG VORMT PROBLEEM PVDA VOERT ACTIE TEGEN PROJECT TOON VERHEIJEN

29 januari 2018

02u36 0 Geel De bouw van de zorgtoren blijft aanslepen. Nadat er eerder al drie keer opnieuw een openbaar onderzoek werd gehouden, loopt er nu een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarnaast is er ook nog een probleem met de aanleg van een werfweg. PVDA, die bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op minstens één zitje mikt, voerde zaterdag ook nog eens actie.

Het dossier van de bouw van de zorgtoren sleept al geruime tijd aan. In december 2016 leverde het stadsbestuur van Geel een bouwvergunning af voor de bouw van het zorgproject Astor, een proefproject met 164 wooneenheden. Die worden verspreid over onder meer zorgflats in een toren, groepswoningen en een nieuw gebouw van MPI Oosterlo. Later diende een ctiegroep beroep in tegen de bouwvergunning wat uiteindelijk zou resulteren in het feit dat het openbaar onderzoek een drietal keren moest overgedaan worden. Nu lijkt het echter toch bijna zover, want de hele site is al afgezet met nadarhekken om de werfzone af te bakenen. "Er loopt echter nog altijd een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen", vertelt Bart De Greef van PVDA. "Die werkt echter niet opschortende, dus in principe mogen ze inderdaad verder werken. Maar het probleem is ook dat er nog altijd geen werfweg ligt en al het verkeer dus door de Klein Veldekensstraat en de Technische Schoolstraat moet. Dat is daar niet op voorzien. Volgens de stad zouden hier maar een handvol fietsers voorbij komen 's morgens. Wel dan daag ik iedereen uit om hier eens met een tellertje te komen staan. Je kan het niet bijhouden dan."





Hart begraven

Met een ludieke actie voerden PVDA, sympathisanten en tegenstanders van het project zaterdag actie. Ze begroeven letterlijk het barmhartig hart van de gemeente. "Met dit project wordt duidelijk voor winstbejag gekozen en niet de ouderenzorg staat centraal", vertelt Greet Daems van PVDA. "Kwaliteit zou voorop moeten staan en niet kwantiteit. Wij hebben ook het gevoel dat er vanuit het stadsbestuur nog altijd niet geluisterd wordt. Of ze luisteren misschien wel, maar ze houden geen rekening met de opmerkingen. Minder open ruimte, overlast tijdens de werken, inbreuken op de privacy: het is blijkbaar allemaal van tafel geveegd."





Start werken

Burgemeester Vera Celis (N-VA) bevestigt dat er nog een procedure loopt. "Maar die werkt niet opschortend", zegt Vera Celis (N-VA).





"Normaal is het de bedoeling dat er dit voorjaar gestart wordt met de werken, maar er is nog een probleem met de werfweg die aangelegd moet worden. Een van de grondeigenaars geeft voorlopig geen toelating. Het communicatiebureau van Astor is nu in overleg met de buurtbewoners. Die moet er komen, want kort voor de jaarwisselingen waren er een aantal vrachtwagens die langs de Korte Veldekensstraat waren gereden en daar alles blokkeerden. Dat kan in geen geval de bedoeling zijn."





Over het protest kan burgemeester niet veel meer zeggen. "Die gronden zijn altijd voorbestemd geweest als uitbreidingsgebied. Voor mij moet er nergens een toren komen, maar onderzoek heeft nu eenmaal aangetoond dat die daar het beste zou staan."