Nieuw vervoer voor jongste patiënten 23 maart 2018

03u00 0

De jongste patiëntjes van het Sint-Dimpna Ziekenhuis werden niet vergeten door de organisatie van Tractor Kerstrun, die een cheque van 1.000 euro aan de kinderafdeling schonk. Met de schenking van Tractor Kerstrun kocht de kinderafdeling een nieuwe rolwagen aan. Geen grijze en saaie bedoening maar een rolstoel in de vorm van een treinlocomotief. "De kinderen kijken er naar uit om van de ene afdeling naar de andere vervoerd te worden, dankzij dit leuke transportmiddel", zegt diensthoofd An Geboers. De huidige rolstoelen in de vorm van een giraf en een kangoeroe zijn stilaan aan het einde van hun latijn omdat deze zo vaak worden gebruikt. De donatie was welkom. Met de overige centen koopt de kinderafdeling speelgoed en knutselmateriaal.





(WDH)