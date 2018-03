Nieuw speeltuig voor de allerkleinsten 17 maart 2018

Tijdens de voorbije winterperiode plaatste of verving de stad een aantal speeltoestellen. De nieuwe speeltoestellen zijn ondertussen getest en goed bevonden door het jonge publiek.





Vorig jaar werd de pastorijtuin van Larum opengesteld voor het publiek. In samenwerking met de stad kreeg de tuin een opknapbeurt en kwam er een petanqueterrein. De tuin biedt een veilige doorgang van de Larumseweg naar de twee scholen, wat een groot pluspunt is voor de schoolgaande kinderen. Om het verhaal helemaal af te maken, is er nu ook een speelparcours voor de allerkleinsten geplaatst in de tuin. Jonge ouders en grootouders kunnen hier met hun peuters en kleuters een aangename tijd beleven.





Op kleuterschool De Bollenboom in Zammel werd een oude klimtoren verwijderd. In de plaats hiervan kwamen er een nieuw glijbaanhuisje en een zitslang met kleurrijke zitjes. Ook op de kleuterschool van De Katersberg in Holven moest een oud toestel naar de schroothoop. Nu kunnen veel kleuters tegelijk ravotten op een speeltruck. In de zandbak plaatste de stad enkele nieuwe zandtafeltjes. (WDH)