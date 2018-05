Nieuw reglement verhoogt brandveiligheid gebouwen en evenementen 28 mei 2018

Stad Geel heeft samen met brandweerzone Kempen en de overige veertien gemeenten van de brandweerzone een politiereglement Brandveiligheid 'Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen' uitgewerkt. Vanaf 1 juni 2018 gaat het in voege.





Heb jij een café, winkel of een andere zaak die publiek toegankelijk is? Of verhuur je een lokaal of feestzaal? Dan is het nieuwe reglement voor jou van toepassing. In dat geval moet je voor 1 december 2018 via het webportaal Preventie op https://kempen.hulpverleningszone.be allerhande informatie over je bedrijf, instelling of inrichting doorgeven. Deze informatie kan zeer nuttig zijn tijdens een interventie.





Ben je niet zeker of het nieuwe reglement voor jou van toepassing is? Neem dan contact op met de brandweer via 014/56.66.30 of preventie@brandweerzonekempen.be.





(WDH)