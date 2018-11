Nieuw AED-toestel aan ontmoetingscentrum De Vrede Wouter Demuynck

20 november 2018

17u21 0 Geel Sinds kort hangt ook in ontmoetingscentrum De Vrede een AED-toestel. Dat brengt de teller op drie toestellen, verspreid over Olen.

Ook aan de sporthal in O.-L.-V.-Olen en aan de voorgevel van het lokaal dienstencentrum Komie Geire in Olen-centrum hangen al AED-toestellen. Een AED-toestel dient een elektrische schok toe aan het hart bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Olen wil voor zijn burgers een hartvriendelijke gemeente zijn. Je hebt immers dertien keer meer kans om slachtoffer te worden van een hartstilstand dan om te sterven in een verkeersongeluk. Investeren in reanimatietoestellen en preventie is dus belangrijk.