N-VA wil cameranetwerk uitbouwen 06 september 2018

02u37 0 Geel Meerderheidspartij N-VA trekt naar de kiezer met de slogan 'Een hart voor een veilig en welvarend Geel'. In het verkiezingsprogramma zijn welzijn, veiligheid en welvaart de centrale thema's. Zo wil de partij het ANPR-netwerk uitbouwen en de dorpskern van Sint-Dimpna veiliger maken.

De partij van burgemeester Vera Celis wil met concrete voorstellen de veiligheid van de burger verbeteren. "De veiligheidsdiensten moeten een degelijke uitrusting hebben en nieuwe technologie moet continue geëvalueerd worden qua inzetbaarheid voor deze diensten", zegt voorzitter Gert Van Hoecke. "De verdere uitrol van de ANPR en intelligente camera's moet ervoor zorgen dat politiediensten sneller en efficiënter kunnen reageren op misdrijven of noodsituaties." Op het vlak van verkeer en mobiliteit is het sluiten van de ring een belangrijk thema. "We staan als een blok achter de beslissing om de studie 'Regionale Ontsluiting Ring Geel' af te werken. Ontlasten van de dorpskern van St-Dimpna is voor ons van absoluut belang."





De Werft

Daarnaast heeft de partij grote plannen met cultuurcentrum De Werft. "Het cultuurcentrum zit tegen de maximale capaciteit aan en heeft behoefte aan een grondige renovatie. We willen daar dan ook dringend werk van maken en ervoor zorgen dat het centrum het comfort en de faciliteiten heeft die de hedendaagse bezoekers verwachten. Dat lost echter het capaciteitsprobleem niet op en daarom maken we de overweging om een nieuw state-of-the-art cultuurcentrum op te richten dat zowel het probleem qua comfort als qua capaciteit kan aanpakken." (WDH)