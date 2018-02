N-VA verzekert zich van makelaar 06 februari 2018

N-VA pakt uit met een opvallende naam voor de gemeenteraadsverkiezingen: Verzekeringsmakelaar Tom Corstjens. Hij is al enkele jaren lid van N-VA en verleende achter de schermen al een tijdje advies.





Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zal Tom Corstjens zich voor het eerst verkiesbaar stellen op de N-VA-lijst. Tom Corstjens is al vele jaren sponsor en lid van KSAV Sint-Dimpna, zwemclub Geel en andere organisaties. Daarnaast ontfermt hij zich al 25 jaar over de verzekeringen en financiën van vele Gelenaars bij 'Corstjens Verzekeringen'.





Straks wil Tom zijn kennis en expertise ook voor de stad inzetten. "Ik zou de financiën van Geel graag van naderbij opvolgen", zegt Tom Corstjens. "Als handelaar in Geel volg ik de lokale economie op de voet. Het is bijzonder belangrijk dat er voldoende aandacht bestaat voor de lokale economie en de middenstand."





Over de reden waarom hij voor N-VA gekozen heeft, is hij duidelijk. "N-VA Geel heeft intussen voldoende bestuurservaring opgedaan. Er valt nog ontzettend veel te veranderen, maar ik ben er van overtuigd dat dit enkel met de volledige ploeg van N-VA Geel kan en zal lukken", besluit Corstjens. (WDH)